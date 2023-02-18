Jan Bruno Kralj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Bruno Kralj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Bruno Kralj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Bruno Kralj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Bruno Kralj 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Bruno Kralj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Bruno Kralj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına - tarihinde katılmıştır. Jan Bruno Kralj'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Bruno Kralj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Bruno Kralj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Bruno Kralj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Bruno Kralj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Bruno Kralj şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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