Ankara Akyurt Nüfusu 2020 - 2021 | Akyurt İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Akyurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Akyurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Akyurt nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akyurt ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 375 (km²) si Akyurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Akyurt nüfusu 37,456 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Akyurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

37,456 kişidir.

Akyurt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ankara Akyurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 36,2 olarak gerçekleşmiştir.

Akyurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,599192 Enlem : 27,599192

Akyurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Akyurt ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Akyurt ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akyurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020