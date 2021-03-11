Ankara Keçiören Nüfusu 2020 - 2021 | Keçiören İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Keçiören Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Keçiören nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Keçiören nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keçiören ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 153 (km²) si Keçiören ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Keçiören nüfusu 938,568 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Keçiören İlçe Nüfusu Kaçtır?

938,568 kişidir.

Ankara Keçiören Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -0,6 olarak gerçekleşmiştir.

Keçiören İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,865604 Enlem : 32,865604

Keçiören İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Keçiören ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Keçiören ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keçiören ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020