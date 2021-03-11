Ankara Gölbaşı Nüfusu 2020 - 2021 | Gölbaşı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Gölbaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Gölbaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Gölbaşı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölbaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,154 (km²) si Gölbaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Gölbaşı nüfusu 140,649 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Gölbaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

140,649 kişidir.

Ankara Gölbaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12,2 olarak gerçekleşmiştir.

Gölbaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,602781 Enlem : 28,602781

Gölbaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Gölbaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Gölbaşı ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölbaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020