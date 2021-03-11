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Ankara Mamak Nüfusu 2020 - 2021 | Mamak İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ankara Mamak nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ankara Mamak nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Ankara Mamak nüfusu 669,465 olduğu açıklandı. Haberimizde Ankara Mamak yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirsiniz.

Ankara Mamak Nüfusu 2020 - 2021 | Mamak İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Mamak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Mamak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Mamak nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mamak ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 339 (km²) si Mamak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Mamak nüfusu 669,465 kişidir.

Ankara Mamak Nüfusu 2020 - 2021 | Mamak İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Mamak İlçe Nüfusu Kaçtır?

669,465 kişidir.

Ankara Mamak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara Mamak Nüfusu 2020 - 2021 | Mamak İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Mamak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,998089 Enlem : 28,998089

Mamak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Mamak ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Mamak ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mamak ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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