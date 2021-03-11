Ankara Haymana Nüfusu 2020 - 2021 | Haymana İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Haymana Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Haymana nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Haymana nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Haymana ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,395 (km²) si Haymana ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Haymana nüfusu 28,922 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Haymana İlçe Nüfusu Kaçtır?

28,922 kişidir.

Ankara Haymana Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -67,1 olarak gerçekleşmiştir.

Haymana İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,33625 Enlem : 30,33625

Haymana İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Haymana ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Haymana ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Haymana ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020