Ankara Kalecik Nüfusu 2020 - 2021 | Kalecik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Kalecik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Kalecik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Kalecik nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kalecik ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,131 (km²) si Kalecik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Kalecik nüfusu 12,941 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Kalecik İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,941 kişidir.

Ankara Kalecik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,4 olarak gerçekleşmiştir.

Kalecik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,858244 Enlem : 31,858244

Kalecik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Kalecik ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Kalecik ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kalecik ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020