Ankara Yenimahalle Nüfusu 2020 - 2021 | Yenimahalle İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Yenimahalle Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Yenimahalle nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Yenimahalle nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenimahalle ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 232 (km²) si Yenimahalle ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Yenimahalle nüfusu 695,395 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Yenimahalle İlçe Nüfusu Kaçtır?

695,395 kişidir.

Ankara Yenimahalle Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12 olarak gerçekleşmiştir.

Yenimahalle İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,106222 Enlem : 27,106222

Yenimahalle İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Yenimahalle ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Yenimahalle ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenimahalle ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020