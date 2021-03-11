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Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ankara Altındağ nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ankara Altındağ nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Ankara Altındağ nüfusu 396,165 olduğu açıklandı. Haberimizde Ankara Altındağ yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirsiniz.

Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Altındağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Altındağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Altındağ nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altındağ ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 161 (km²) si Altındağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Altındağ nüfusu 396,165 kişidir.

Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Altındağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

396,165 kişidir.

Ankara Altındağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 16,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Altındağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,197691 Enlem : 27,197691

Altındağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Altındağ ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Altındağ ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altındağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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