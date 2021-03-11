Ankara Kızılcahamam Nüfusu 2020 - 2021 | Kızılcahamam İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Kızılcahamam Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Kızılcahamam nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Kızılcahamam nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kızılcahamam ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,626 (km²) si Kızılcahamam ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Kızılcahamam nüfusu 27,507 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Kızılcahamam İlçe Nüfusu Kaçtır?

27,507 kişidir.

Ankara Kızılcahamam Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -30,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kızılcahamam İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,646362 Enlem : 32,646362

Kızılcahamam İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Kızılcahamam ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Kızılcahamam ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kızılcahamam ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020