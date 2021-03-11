Ankara Elmadağ Nüfusu 2020 - 2021 | Elmadağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Elmadağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Elmadağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Elmadağ nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elmadağ ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 639 (km²) si Elmadağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Elmadağ nüfusu 45,122 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Elmadağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

45,122 kişidir.

Ankara Elmadağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,6 olarak gerçekleşmiştir.

Elmadağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,234524 Enlem : 33,234524

Elmadağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Elmadağ ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Elmadağ ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Elmadağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020