Ankara Etimesgut Nüfusu 2020 - 2021 | Etimesgut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Etimesgut Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Etimesgut nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Etimesgut nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Etimesgut ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 320 (km²) si Etimesgut ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Etimesgut nüfusu 595,305 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Etimesgut İlçe Nüfusu Kaçtır?

595,305 kişidir.

Ankara Etimesgut Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir.

Etimesgut İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,667534 Enlem : 32,667534

Etimesgut İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Etimesgut ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Etimesgut ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Etimesgut ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020