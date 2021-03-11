Ankara Nallıhan Nüfusu 2020 - 2021 | Nallıhan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Nallıhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Nallıhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Nallıhan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nallıhan ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,053 (km²) si Nallıhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Nallıhan nüfusu 27,434 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Nallıhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

27,434 kişidir.

Ankara Nallıhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,3 olarak gerçekleşmiştir.

Nallıhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,35235 Enlem : 31,35235

Nallıhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Nallıhan ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Nallıhan ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Nallıhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020