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Ankara Şereflikoçhisar Nüfusu 2020 - 2021 | Şereflikoçhisar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ankara Şereflikoçhisar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ankara Şereflikoçhisar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Ankara Şereflikoçhisar nüfusu 33,310 olduğu açıklandı. Haberimizde Ankara Şereflikoçhisar yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirsiniz.

Ankara Şereflikoçhisar Nüfusu 2020 - 2021 | Şereflikoçhisar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Şereflikoçhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Şereflikoçhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Şereflikoçhisar nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şereflikoçhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,183 (km²) si Şereflikoçhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Şereflikoçhisar nüfusu 33,310 kişidir.

Ankara Şereflikoçhisar Nüfusu 2020 - 2021 | Şereflikoçhisar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Şereflikoçhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,310 kişidir.

Ankara Şereflikoçhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -15,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara Şereflikoçhisar Nüfusu 2020 - 2021 | Şereflikoçhisar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Şereflikoçhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Şereflikoçhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Şereflikoçhisar ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şereflikoçhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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