Ankara Çankaya Nüfusu 2020 - 2021 | Çankaya İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Çankaya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Çankaya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Çankaya nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankaya ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 287 (km²) si Çankaya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Çankaya nüfusu 925,828 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Çankaya İlçe Nüfusu Kaçtır?

925,828 kişidir.

Ankara Çankaya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -20,1 olarak gerçekleşmiştir.

Çankaya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,85099 Enlem : 32,85099

Çankaya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Çankaya ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Çankaya ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çankaya ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020