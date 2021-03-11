Ankara Çubuk Nüfusu 2020 - 2021 | Çubuk İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Çubuk Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Çubuk nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Çubuk nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çubuk ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,137 (km²) si Çubuk ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Çubuk nüfusu 91,142 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Çubuk İlçe Nüfusu Kaçtır?

91,142 kişidir.

Ankara Çubuk Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir.

Çubuk İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,139172 Enlem : 32,139172

Çubuk İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Çubuk ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Çubuk ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çubuk ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020