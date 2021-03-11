Ankara Bala Nüfusu 2020 - 2021 | Bala İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Bala Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Bala nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Bala nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bala ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,144 (km²) si Bala ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Bala nüfusu 25,780 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Bala İlçe Nüfusu Kaçtır?

25,780 kişidir.

Ankara Bala Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -160,9 olarak gerçekleşmiştir.

Bala İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,123657 Enlem : 33,123657

Bala İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Bala ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Bala ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bala ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020