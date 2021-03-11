Ankara Kahramankazan Nüfusu 2020 - 2021 | Kahramankazan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Kahramankazan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Kahramankazan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Kahramankazan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramankazan ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 609 (km²) si Kahramankazan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Kahramankazan nüfusu 56,736 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Kahramankazan İlçe Nüfusu Kaçtır?

56,736 kişidir.

Ankara Kahramankazan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 34,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kahramankazan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Kahramankazan ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Kahramankazan ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kahramankazan ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020