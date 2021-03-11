Ankara Çamlıdere Nüfusu 2020 - 2021 | Çamlıdere İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Çamlıdere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Çamlıdere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Çamlıdere nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çamlıdere ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 768 (km²) si Çamlıdere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Çamlıdere nüfusu 8,883 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Çamlıdere İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,883 kişidir.

Ankara Çamlıdere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -100,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çamlıdere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,432257 Enlem : 28,432257

Çamlıdere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Çamlıdere ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Çamlıdere ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çamlıdere ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020