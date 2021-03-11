Ankara Evren Nüfusu 2020 - 2021 | Evren İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Evren Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Evren nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Evren nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Evren ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 220 (km²) si Evren ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Evren nüfusu 3,045 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Evren İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,045 kişidir.

Ankara Evren Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,9 olarak gerçekleşmiştir.

Evren İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,297371 Enlem : 33,297371

Evren İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Evren ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Evren ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Evren ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020