Ankara Beypazarı Nüfusu 2020 - 2021 | Beypazarı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Beypazarı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Beypazarı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Beypazarı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beypazarı ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,649 (km²) si Beypazarı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Beypazarı nüfusu 48,732 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon663,322 kişidir.

Beypazarı İlçe Nüfusu Kaçtır?

48,732 kişidir.

Ankara Beypazarı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,4 olarak gerçekleşmiştir.

Beypazarı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,918097 Enlem : 31,918097

Beypazarı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Beypazarı ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Beypazarı ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Beypazarı ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020