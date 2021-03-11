Ankara Ayaş Nüfusu 2020 - 2021 | Ayaş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Ayaş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Ayaş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Ayaş nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ayaş ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,146 (km²) si Ayaş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Ayaş nüfusu 13,686 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Ayaş İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,686 kişidir.

Ankara Ayaş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -15,5 olarak gerçekleşmiştir.

Ayaş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,33226 Enlem : 32,33226

Ayaş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Ayaş ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Ayaş ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ayaş ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020