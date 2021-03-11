Ankara Güdül Nüfusu 2020 - 2021 | Güdül İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ankara Güdül Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara Güdül nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Güdül nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güdül ilçesinin bağlı bulunduğu Ankara ilinde 5 milyon 663,322 kişi yaşamaktadır. Ankara ili 25632 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 510 (km²) si Güdül ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara Güdül nüfusu 8,438 kişidir.

Ankara Toplam Nüfusu Kaçtır?

5 milyon 663,322 kişidir.

Güdül İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,438 kişidir.

Ankara Güdül Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -52,4 olarak gerçekleşmiştir.

Güdül İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,244133 Enlem : 32,244133

Güdül İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ankara iline bağlı bulunan Güdül ilçesinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Güdül ilçesinin bağlı olduğu Ankara İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güdül ilçesinin bağlı olduğu il olan Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020