Anton Tsarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Tsarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Tsarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Tsarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Tsarenko 17 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Царенко Антон Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Tsarenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Anton Tsarenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Kyiv U19 futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Kyiv U19 takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Anton Tsarenko'nin Dynamo Kyiv U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Tsarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Tsarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Tsarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Tsarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Dynamo Kyiv U19

Anton Tsarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Tsarenko şuan Dynamo Kyiv U19 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Tsarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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