Ari Leifsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Leifsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Leifsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Leifsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Leifsson 19 Ağustos 1998 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Leifsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Ari Leifsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Ari Leifsson'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ari Leifsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ari Leifsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ari Leifsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Leifsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2015 yılında Fylkir

3 Mart 2020 yılında Strømsgodset

Ari Leifsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Leifsson şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Ari Leifsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.