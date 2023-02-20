Morten Saetra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Saetra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Saetra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Saetra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Saetra 18 Haziran 1997 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Morten Sætra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Saetra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Morten Saetra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 4 Haziran 2014 tarihinde katılmıştır. Morten Saetra'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Morten Saetra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Saetra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morten Saetra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Saetra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2014 yılında Strømsgodset

10 Şubat 2017 yılında Nybergsund

31 Aralık 2017 yılında Strømsgodset

8 Mart 2018 yılında Elverum

31 Temmuz 2018 yılında Strømsgodset

22 Ağustos 2019 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2019 yılında Strømsgodset

Morten Saetra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Saetra şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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