Andreas Waterfield Skjold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Waterfield Skjold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Waterfield Skjold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Waterfield Skjold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Waterfield Skjold 2 Şubat 2003 tarihinde Konnerud şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Waterfield Skjold Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Waterfield Skjold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Waterfield Skjold'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Waterfield Skjold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Waterfield Skjold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Waterfield Skjold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Waterfield Skjold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında Strømsgodset

Andreas Waterfield Skjold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Waterfield Skjold şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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