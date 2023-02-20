Marko Farji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Farji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Farji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Farji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Farji 16 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Marko Lawk Farji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Farji Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Farji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Farji'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Farji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markofarji/

Marko Farji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Farji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Farji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Farji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2019 yılında FK Jerv

13 Ağustos 2020 yılında Godset II

4 Ocak 2023 yılında Strømsgodset

Marko Farji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Farji şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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