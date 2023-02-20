Thomas Grogaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Grogaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Grogaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Grogaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Grogaard 8 Şubat 1994 tarihinde Arendal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Grøgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Grogaard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Thomas Grogaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Grogaard'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Grogaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Grogaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Grogaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Grogaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2012 yılında Odds BK

14 Ağustos 2018 yılında Brann

31 Ağustos 2021 yılında Strømsgodset

Thomas Grogaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Grogaard şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Grogaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odds BK

Norveç takımında 5 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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