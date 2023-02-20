Halldor Stenevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halldor Stenevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halldor Stenevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halldor Stenevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halldor Stenevik 2 Şubat 2000 tarihinde Austevoll şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Halldor Østervold Stenevik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halldor Stenevik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Halldor Stenevik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Halldor Stenevik'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Halldor Stenevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halldor Stenevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halldor Stenevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halldor Stenevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Brann

1 Ağustos 2017 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2017 yılında Brann

24 Mart 2018 yılında Nest-Sotra IL

19 Temmuz 2018 yılında Brann

12 Ocak 2019 yılında Strømsgodset

14 Ağustos 2019 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2019 yılında Strømsgodset

Halldor Stenevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halldor Stenevik şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halldor Stenevik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fyllingsdalen, Brann Bergen

Norveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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