Kreshnik Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kreshnik Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kreshnik Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kreshnik Krasniqi 22 Aralık 2000 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kreshnik Krasniqi Dervishaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kreshnik Krasniqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balltrotter yapmaktadır. Kreshnik Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 8 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Kreshnik Krasniqi'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kreshnik Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kreshnik Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kreshnik Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kreshnik Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Godset II

8 Eylül 2018 yılında Strømsgodset

Kreshnik Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kreshnik Krasniqi şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Kreshnik Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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