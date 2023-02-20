Lars Christopher Vilsvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Christopher Vilsvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Christopher Vilsvik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lars Christopher Vilsvik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lars Christopher Vilsvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Christopher Vilsvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Christopher Vilsvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Christopher Vilsvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Christopher Vilsvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Christopher Vilsvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Christopher Vilsvik 18 Ekim 1988 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Lars-Christopher Horst Jan Vilsvik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Christopher Vilsvik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lars Christopher Vilsvik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Lars Christopher Vilsvik'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lars Christopher Vilsvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Christopher Vilsvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lars Christopher Vilsvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Christopher Vilsvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında LFC Berlin

1 Ocak 2010 yılında Strømsgodset

Lars Christopher Vilsvik kimdir

Lars Christopher Vilsvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Christopher Vilsvik şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tennis Borussia Berlin, Lichterfelder FC (bis 2006)

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Lars Christopher Vilsvik nereli

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