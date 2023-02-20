Emmanuel Danso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Danso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Danso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Danso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Danso 10 Kasım 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Danso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Danso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Danso'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Danso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Danso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Danso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Danso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Olymp. Lyon B

30 Haziran 2019 yılında SC Accra

1 Temmuz 2019 yılında Olymp. Lyon B

18 Ağustos 2022 yılında Strømsgodset

Emmanuel Danso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Danso şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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