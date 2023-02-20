Ole Enersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Enersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Enersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Enersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Enersen 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ole Kristian Bergem Enersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Enersen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Ole Enersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ole Enersen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ole Enersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Enersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Enersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Enersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2021 yılında Strømsgodset

Ole Enersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Enersen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ole Enersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Åssiden IF (-2015), Strømsgodset (2016-2020)

Norveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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