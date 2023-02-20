Viljar Myhra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljar Myhra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viljar Myhra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viljar Myhra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viljar Myhra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljar Myhra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viljar Myhra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljar Myhra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viljar Myhra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viljar Myhra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viljar Myhra 21 Temmuz 1996 tarihinde Skien şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Viljar Røsholt Myhra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viljar Myhra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Viljar Myhra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Viljar Myhra'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viljar Myhra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viljar Myhra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Viljar Myhra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viljar Myhra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2014 yılında Odds BK

12 Ocak 2019 yılında Strømsgodset

Viljar Myhra kimdir

Viljar Myhra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viljar Myhra şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Viljar Myhra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Viljar Myhra nereli

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