Fredrik Kristensen Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Kristensen Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Kristensen Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Kristensen Dahl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredrik Kristensen Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Kristensen Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Kristensen Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Kristensen Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Kristensen Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Kristensen Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Kristensen Dahl 30 Ocak 1999 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Kristensen Dahl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eriksson Management Scandic yapmaktadır. Fredrik Kristensen Dahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Kristensen Dahl'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Kristensen Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Kristensen Dahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Fredrik Kristensen Dahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Kristensen Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IK Start II

1 Ocak 2018 yılında Fram Larvik

4 Şubat 2020 yılında KFUM Oslo

31 Ocak 2023 yılında Strømsgodset

Fredrik Kristensen Dahl kimdir

Fredrik Kristensen Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Kristensen Dahl şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Våg FK (-2015), IK Start (2015-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fredrik Kristensen Dahl nereli

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