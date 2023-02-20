Jack İpalibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack İpalibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack İpalibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack İpalibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack İpalibo 6 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack İpalibo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jack İpalibo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Jack İpalibo'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack İpalibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack İpalibo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack İpalibo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack İpalibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2016 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

3 Ağustos 2019 yılında Strømsgodset

29 Haziran 2020 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2020 yılında Strømsgodset

Jack İpalibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack İpalibo şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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