Ernest Boahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Boahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernest Boahene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernest Boahene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ernest Boahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Boahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernest Boahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Boahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Boahene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Boahene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Boahene 6 Mart 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Boahene Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini David Driscoll yapmaktadır. Ernest Boahene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ernest Boahene'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Ernest Boahene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ernestboahene22/

Ernest Boahene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Boahene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ernest Boahene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Boahene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2019 yılında Paris FC

30 Haziran 2020 yılında Rainbow FC

12 Aralık 2020 yılında FC Metz

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2022 yılında Strømsgodset

Ernest Boahene kimdir

Ernest Boahene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Boahene şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rainbow FC (2014-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ernest Boahene nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Hopland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Hopland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thiago Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thiago Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tor Erik Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tor Erik Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tor Erik Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tor Erik Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Talles Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talles Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Talles Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talles Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!