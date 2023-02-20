Ernest Boahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Boahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Boahene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Boahene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Boahene 6 Mart 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Boahene Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini David Driscoll yapmaktadır. Ernest Boahene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ernest Boahene'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Ernest Boahene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ernestboahene22/

Ernest Boahene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Boahene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernest Boahene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Boahene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2019 yılında Paris FC

30 Haziran 2020 yılında Rainbow FC

12 Aralık 2020 yılında FC Metz

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2022 yılında Strømsgodset

Ernest Boahene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Boahene şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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