Albert Thorsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Thorsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Thorsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Thorsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Thorsen 23 Nisan 2003 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Albert Palmberg Thorsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Thorsen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Thorsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Thorsen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Albert Thorsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Thorsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Albert Thorsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Thorsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2022 yılında Strømsgodset

Albert Thorsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Thorsen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Konnerud IL, Strømsgodset IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.