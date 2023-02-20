Jostein Ekeland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostein Ekeland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jostein Ekeland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jostein Ekeland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jostein Ekeland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostein Ekeland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jostein Ekeland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostein Ekeland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jostein Ekeland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jostein Ekeland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jostein Ekeland 24 Temmuz 1997 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jostein Ekeland Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Jostein Ekeland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jostein Ekeland'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jostein Ekeland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jostein Ekeland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jostein Ekeland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jostein Ekeland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Vidar

1 Nisan 2019 yılında Viking FK

9 Ocak 2020 yılında Sandnes Ulf

8 Ocak 2023 yılında Strømsgodset

Jostein Ekeland kimdir

Jostein Ekeland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jostein Ekeland şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Jostein Ekeland nereli

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