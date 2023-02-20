Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Fosnaess Hanssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Fosnaess Hanssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Fosnaess Hanssen 25 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Fosnæss Hanssen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Fosnaess Hanssen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sondre Fosnaess Hanssen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 5 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Sondre Fosnaess Hanssen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Fosnaess Hanssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Fosnaess Hanssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Fosnaess Hanssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2020 yılında Strømsgodset

Sondre Fosnaess Hanssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Fosnaess Hanssen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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