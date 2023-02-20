Jonatan Braut Brunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Braut Brunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Braut Brunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Braut Brunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Braut Brunes 7 Ağustos 2000 tarihinde Bryne şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Braut Brunes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Jonatan Braut Brunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonatan Braut Brunes'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Braut Brunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan Braut Brunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonatan Braut Brunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Braut Brunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2016 yılında Bryne FK

29 Mart 2019 yılında Sola FK

31 Temmuz 2019 yılında Bryne FK

31 Ocak 2020 yılında Florö SK

5 Ekim 2020 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2020 yılında Florö SK

15 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

8 Ocak 2022 yılında IK Start

31 Temmuz 2022 yılında Lillestrøm

18 Ağustos 2022 yılında Strømsgodset

Jonatan Braut Brunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Braut Brunes şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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