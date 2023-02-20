Herman Stengel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Stengel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Stengel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Stengel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Stengel 26 Ağustos 1995 tarihinde Hokksund şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Herman Sørby Stengel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Stengel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Herman Stengel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Herman Stengel'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Herman Stengel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herman Stengel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Stengel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Stengel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Stabæk Fotball

1 Ocak 2014 yılında Vålerenga

12 Ocak 2018 yılında Strømsgodset

Herman Stengel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Stengel şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herman Stengel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hokksund

Norveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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