Fabian Holst Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Holst Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Holst Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Holst Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Holst Larsen 30 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Holst Larsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Holst Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Holst Larsen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Holst Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Holst Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Holst Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Holst Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2020 yılında Strømsgodset

31 Ağustos 2021 yılında Fram Larvik

31 Aralık 2021 yılında Strømsgodset

Fabian Holst Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Holst Larsen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Fabian Holst Larsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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