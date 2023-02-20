Andreas Heredia Randen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Heredia Randen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Heredia Randen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Heredia Randen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Heredia Randen 22 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Heredia Randen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Andreas Heredia Randen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Heredia Randen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Heredia Randen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Heredia Randen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Heredia Randen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Heredia Randen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2021 yılında Asker

1 Şubat 2023 yılında Strømsgodset

Andreas Heredia Randen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Heredia Randen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Andreas Heredia Randen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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