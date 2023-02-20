Gustav Valsvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Valsvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Valsvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Valsvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Valsvik 26 Mayıs 1993 tarihinde Vik şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Valsvik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Gustav Valsvik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 4 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Gustav Valsvik'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustav Valsvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Valsvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustav Valsvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Valsvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sogndal IL

16 Temmuz 2014 yılında Strømsgodset

30 Temmuz 2016 yılında E. Braunschweig

18 Ocak 2019 yılında Rosenborg

5 Ekim 2020 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2020 yılında Rosenborg

4 Mayıs 2021 yılında Strømsgodset

Gustav Valsvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Valsvik şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustav Valsvik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vik IL

Norveç U23 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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