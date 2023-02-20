Tobias Fjeld Gulliksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Fjeld Gulliksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Fjeld Gulliksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Fjeld Gulliksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Fjeld Gulliksen 9 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Fjeld Gulliksen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Tobias Fjeld Gulliksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tobias Fjeld Gulliksen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Fjeld Gulliksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Fjeld Gulliksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tobias Fjeld Gulliksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Fjeld Gulliksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2019 yılında Strømsgodset

Tobias Fjeld Gulliksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Fjeld Gulliksen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Fjeld Gulliksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Strømsgodset IF

Norveç U20 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

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