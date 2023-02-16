Ariel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel 4 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ariel da Silva Marques şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Sports yapmaktadır. Ariel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ariel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Aralık 2017 yılında Luverdense

7 Ocak 2019 yılında CS Sergipe-SE

2 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2020 yılında Pelotas-RS

1 Şubat 2021 yılında São Luiz-RS

8 Haziran 2021 yılında Botafogo-SP

5 Ocak 2022 yılında São Luiz-RS

20 Nisan 2022 yılında Santa Cruz

Ariel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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