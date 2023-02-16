Pipico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pipico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pipico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pipico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pipico 7 Mart 1985 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Henrique Lima Silva e Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pipico Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pipico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pipico'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pipico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pipico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pipico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pipico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2013 yılında Dallas

1 Şubat 2013 yılında Atlético-GO

1 Şubat 2014 yılında Red Bull

21 Temmuz 2014 yılında Tarxien

1 Ocak 2015 yılında Macaé

12 Mayıs 2016 yılında Guarani

19 Aralık 2016 yılında Volta Redonda

1 Haziran 2017 yılında Tombense

28 Kasım 2017 yılında Macaé

14 Haziran 2018 yılında Santa Cruz

4 Aralık 2021 yılında Madureira-RJ

10 Mayıs 2022 yılında Paysandu SC

27 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Pipico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pipico şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.