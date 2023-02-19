Arnol Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnol Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnol Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnol Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnol Palacios 8 Haziran 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Arnol Palacios Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnol Palacios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Arnol Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Arnol Palacios'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnol Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnol Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnol Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnol Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Banfield

1 Ocak 2013 yılında CD América

1 Temmuz 2015 yılında Atlético Huila

30 Haziran 2016 yılında CD América

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Orsomarso SC

Arnol Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnol Palacios şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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